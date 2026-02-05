الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرِّم المشاريع الفائزة بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة

محمد بن راشد بن محمد بن راشد مع المكرمين (وام)
6 فبراير 2026 02:15

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، كرّم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بـ «جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة» في دورتها الرابعة عشرة، والتي تُنظمها بلدية دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» (UN-Habitat)، تقديراً وتشجيعاً لأفضل الأفكار والمشاريع والممارسات العالمية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز نمو المدن، وتحسين جَودة الحياة والبيئة المعيشية حول العالم.
وأكّد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الجائزة رسّخت خلال 31 عاماً من إطلاقها مكانة دولة الإمارات ودبي حاضنةً للعقول المبدعة، ومنصةً لصياغة معايير وممارسات رائدة وجديدة في تصميم مدن المستقبل، وتطوير حلول حضرية مبتكرة في مجال التخطيط الحضري المستدام الذي يضع الإنسان وجودة حياته ورفاهيته وتحقيق استقراره في قلب عملية تخطيط المدن ومسارات التنمية الحضرية المستدامة.
وقال سموّه: «رؤية قيادة دبي تهدف إلى أن تكون الجائزة مرجعاً عالمياً مُلهماً يُحفّز الأفراد والمؤسسات من حول العالم لابتكار حلول، وأفكار، ومشاريع، وسياسات حضرية مبتكرة، تسهم في تطوير المجتمعات البشرية الملائمة للعيش، وتعزز نمو المدن، وترتقي بمستويات جَودة الحياة ورفاهية المعيشة والاستدامة في مجتمعات ومدن العالم. نؤمن في دبي أن تحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية والأجيال».

دبي
محمد بن راشد بن محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد
القمة العالمية للحكومات
جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
قمة الحكومات
