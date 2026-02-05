مساعدات الإمارات للسودان.. نموذج متقدّم في الدبلوماسية الإنسانية

شعبان بلال، أحمد عاطف (القاهرة)

شدّد خبراء ومحللون سياسيون على أهمية تعهد دولة الإمارات بتقديم مبلغ 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، مما يجسّد التزام الدولة الراسخ بالوقوف إلى جوار الأشقاء في أوقات الأزمات، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وأكّد الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الدعم الإماراتي المتواصل للشعب السوداني يعبّر عن نموذج متقدّم في الدبلوماسية الإنسانية، حيث تترجم الدولة التزاماتها الأخلاقية إلى أفعال ملموسة، موضحين أن هذا الدور يعزّز من مكانة الدولة كفاعل إنساني رئيس وشريك موثوق في دعم الاستقرار وحماية المدنيين في مناطق النزاع.



التزام راسخ

وقال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي: «إن التعهد الإماراتي بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، يعكس ريادة الدولة في العمل الإنساني العالمي، ويؤكد مجدداً التزام قيادتها الراسخ بدعم الأشقاء في أوقات الأزمات والمحن».

وأضاف عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإعلان عن هذا التعهد لا يمثل مجرد دعم مالي، بل يجسّد وثيقة تضامن حقيقية تعبّر عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والسوداني.

وأشار إلى أن هذا الدعم الكبير يكشف عن فلسفة إماراتية متقدّمة في إدارة الأزمات الإنسانية، تقوم على إحداث أثر مستدام يتجاوز المساعدات الإغاثية الآنية، من خلال توظيف الثقلين المالي والدبلوماسي للدولة، بما يضمن تمكين المنظمات الدولية من توفير الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة لملايين السودانيين، في مرحلة مفصلية في تاريخ بلادهم.

وأفاد عمران بأن الدور الإنساني الإماراتي في السودان لا يندرج ضمن إطار المنح التقليدية، بل يقوم على منظومة إغاثية متكاملة شملت تسيير جسور جوية وبحرية متواصلة، وإنشاء مستشفيات ميدانية متطورة قدمت خدماتها لآلاف النازحين، مؤكداً أن هذا التحرك السريع يعكس كفاءة ومرونة الجهاز الإغاثي الإماراتي وقدرته على الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

ولفت إلى أن هذا النهج الإنساني هو امتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسّخ العمل الإنساني كقيمة وطنية أصيلة وجزء لا يتجزأ من هوية دولة الإمارات، مشدداً على أن القيادة الإماراتية الرشيدة تواصل اليوم هذا النهج، واضعة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات.

وأوضح عمران أن الرسالة التي تبعث بها الإمارات من خلال هذا التعهد تتجاوز حدود السودان، لتؤكد للمجتمع الدولي أن مواجهة الكوارث الإنسانية تتطلب إرادة حقيقية للفعل، لا الاكتفاء بالخطاب، لافتاً إلى أن الإمارات تقود بهذا الدعم حراكاً إنسانياً دولياً يهدف إلى احتواء الأزمة السودانية ومنع تفاقمها، وتؤكد مجدداً دورها كسند موثوق وداعم أساسي للشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم.



استجابة عاجلة

من جانبه، قال محمد البنداري، الباحث بمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية – أبوظبي»: «إن المساعدات التي تقدمها الإمارات إلى السودان تأتي في إطار نهج ثابت يقوم على الاستجابة الإنسانية العاجلة، بهدف التخفيف من معاناة المتضررين من الحروب والنزاعات، مضيفاً أن هذه الجهود لا تقتصر على السودان فقط، بل تمتد منذ سنوات لتشمل عدداً من الدول الإفريقية، إلى جانب استمرار الدعم الإنساني الموجه إلى الشعب الفلسطيني».

وأوضح البنداري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات أصبحت ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني بعد الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت خلال هذه الفترة مساعدات غذائية وطبية ومواد إيواء، إلى جانب تعزيز دعمها للبنية التحتية للإغاثة، بقيمة تجاوزت 4.24 مليار دولار، مما يعكس التزاماً طويل الأمد بدعم الاستقرار الإنساني في السودان.

وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية، إلى جانب المساعدات الأميركية التي أُعلنت خلال مؤتمر الدول المانحة لصندوق السودان الإنساني، ستسهم في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني في المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية، مؤكداً أن الحد من التداعيات الإنسانية يسهم في خفض مستوى التوترات وتهيئة مناخ نسبي من الاستقرار.

ونوّه البنداري بأن تهيئة هذا المناخ تساعد على دفع جهود الوساطة والتفاوض، خاصة عندما تتزامن المساعدات الإنسانية مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء النزاع، لافتاً إلى ما أعلنه مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بشأن توصل اللجنة الرباعية الخاصة بالسودان، إلى الصيغة النهائية لاتفاق السلام بين طرفي النزاع، وهذا التطور يعزّز فرص الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مسار التهدئة والاستقرار المستدام.



دور ريادي

وفي السياق، شدد نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، على أن جهود الإمارات تعكس بوضوح الدور الريادي الذي تضطلع به في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن التعهد الإماراتي الجديد يأتي امتداداً لجهود إنسانية متواصلة بذلتها الدولة منذ اندلاع الأزمة السودانية، مما يؤكد التزامها الثابت بدعم الشعب السوداني في أصعب الظروف.

وذكر ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدور الإنساني الإماراتي في السودان لم يكن طارئاً أو محدوداً، بل اتّسم بالاستمرارية والفاعلية، من خلال دعم الجهود الإغاثية الدولية وتوفير المساعدات الحيوية، التي تشمل الغذاء والرعاية الصحية والدعم اللوجستي، مشيراً إلى أن هذا النهج يعكس رؤية إنسانية واضحة تقوم على الاستجابة السريعة والعملية للأزمات.

وأكّد أن هذا التعهد المالي الكبير يرسّخ مكانة الإمارات كدولة سباقة في جهود الإغاثة الدولية.

وأشار ميخائيل إلى أن ما تقوم به الإمارات في السودان يعبّر عن نموذج متقدم في الدبلوماسية الإنسانية، حيث تترجم الدولة التزاماتها الأخلاقية إلى أفعال ملموسة، مؤكداً أن هذا الدور يعزّز من مكانة الدولة كفاعل إنساني رئيسي وشريك موثوق في دعم الاستقرار وحماية المدنيين في مناطق النزاع.