«الإمارات الصحية» تستعرض 28 مشروعاً مبتكراً خلال «معرض الصحة العالمي 2026»

دبي (وام)

تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض الصحة العالمي (WHX2026)، الذي يعقد من 9 إلى 12 فبراير الجاري في مدينة إكسبو دبي، وذلك تحت شعار «رعاية صحية برؤية الغد».

تستعرض المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 28 مشروعاً مبتكراً موزعاً على ستة محاور استراتيجية، تشمل موضوعات العمر الصحي المديد، وتعزيز ازدهار الأسرة، وتطوير الرعاية العلاجية المتقدمة، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج لتجربة صحية استباقية وخدمات مستقبلية، مع تخصيص محور مستقل للشباب باعتبارهم ركيزة استدامة القطاع الصحي.

ويركز المحور السادس على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التفاعلي وتقدم المؤسسة فيه 12 مشروعاً نوعياً، في تجسيد عملي لتحول التقنيات الرقمية إلى أدوات فاعلة في تصميم نماذج الرعاية المستقبلية.

وتكتسب هذه الحزمة من المشاريع أهميتها من طابعها التحولي، إذ يمثل 22 مشروعاً منها، بنسبة تتجاوز 78%، مبادرات تنفرد بها المؤسسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس موقعها المتقدم في تبني حلول صحية غير تقليدية، وانتقال الابتكار من كونه مفهوماً تقنياً إلى نموذج تشغيلي قابل للتطبيق والتوسع.

وتنفذ المؤسسة هذه المشاريع بالشراكة مع 16 جهة استراتيجية من منظومة الابتكار الصحي.