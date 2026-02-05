الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تستعرض 28 مشروعاً مبتكراً خلال «معرض الصحة العالمي 2026»

مبنى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (الاتحاد)
6 فبراير 2026 02:11

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد

تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض الصحة العالمي (WHX2026)، الذي يعقد من 9 إلى 12 فبراير الجاري في مدينة إكسبو دبي، وذلك تحت شعار «رعاية صحية برؤية الغد».
تستعرض المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 28 مشروعاً مبتكراً موزعاً على ستة محاور استراتيجية، تشمل موضوعات العمر الصحي المديد، وتعزيز ازدهار الأسرة، وتطوير الرعاية العلاجية المتقدمة، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج لتجربة صحية استباقية وخدمات مستقبلية، مع تخصيص محور مستقل للشباب باعتبارهم ركيزة استدامة القطاع الصحي.
ويركز المحور السادس على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التفاعلي وتقدم المؤسسة فيه 12 مشروعاً نوعياً، في تجسيد عملي لتحول التقنيات الرقمية إلى أدوات فاعلة في تصميم نماذج الرعاية المستقبلية.
وتكتسب هذه الحزمة من المشاريع أهميتها من طابعها التحولي، إذ يمثل 22 مشروعاً منها، بنسبة تتجاوز 78%، مبادرات تنفرد بها المؤسسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس موقعها المتقدم في تبني حلول صحية غير تقليدية، وانتقال الابتكار من كونه مفهوماً تقنياً إلى نموذج تشغيلي قابل للتطبيق والتوسع.
وتنفذ المؤسسة هذه المشاريع بالشراكة مع 16 جهة استراتيجية من منظومة الابتكار الصحي.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
دبي
معرض الصحة العالمي
مدينة إكسبو دبي
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©