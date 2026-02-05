«تنمية المجتمع» بأبوظبي تكرِّم المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة من «ويّاكم»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم»، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحكيم، في ختام دورة شهدت مشاركة واسعة ضمّت 199 فكرة ومشروعاً من مختلف الفئات العمرية.

وتم تكريم المشاريع تقديراً لدورها في دعم أهداف «ويّاكم»، باعتبارها منصة مبتكرة تستقطب حلول عملية ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتنسجم مع أولويات عام المجتمع 2025.

وتوّجت المبادرة أربعة مشاريع فائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث ذهب المركز الأول إلى مبادرة «اسألي بصيرة» المقدمة من الدكتورة مي محمد.

أما المركز الثاني، فقد فازت به سايرا جولاماني عن مبادرة «ليغو – تمكين شباب الإمارات من أصحاب الهمم»، وهي منصة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تمكين شباب الإمارات من ذوي الهمم من قيادة جلسات تعليمية إبداعية وتفاعلية بين الأجيال لكبار السن باستخدام قطع «الليغو».

وللمرة الأولى في مبادرة «ويّاكم»، تقاسم المركز الثالث مشروعان، حيث فازت مبادرة «فرقة سند» لصاحبة الفكرة أنيا مريم، وهي دائرة دعم أسبوعية يقودها الشباب في إمارة أبوظبي، بإشراف موجهين ومدربين متخصصين في شؤون الشباب والمراهقة، وتوفّر مساحات آمنة للمراهقين تهدف إلى تعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي وبناء دوائر دعم مستدامة.

كما تقاسمت المركز الثالث مبادرة «التراث بصوت جديد» المقدمة من سارة النهدي وحسين المنصوري، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من تعلم الحرف الإماراتية التقليدية بأساليب مبتكرة تعتمد على الصوت واللمس وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع: نسعد اليوم بتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم» بالتزامن مع ختام «عام المجتمع»، احتفاءً بالأفكار والمبادرات المجتمعية التي قدّمها أفراد المجتمع، وأسهمت في طرح حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الاجتماعية ذات الأولوية. فمنذ إطلاق منصة «ويّاكم» في عام 2022، حرصنا على أن تكون منصة شاملة تتيح تواصلاً مباشراً مع المجتمع، وتكون صوتاً داعماً لصنّاع القرار في صياغة السياسات والبرامج والمبادرات، التي تعزّز جودة الحياة وتضمن حياة كريمة للجميع. ونؤكد أن الأفكار القابلة للتنفيذ ستحظى بالدراسة والمتابعة مع الشركاء والجهات المعنية في مختلف القطاعات، تمهيداً لتفعيلها وتحويلها إلى حلول عملية تُسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة.