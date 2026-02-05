الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طرح 18 وظيفة للمواطنين في جامعة عجمان

جامعة عجمان
6 فبراير 2026 02:16

عجمان (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، طرح 18 شاغراً وظيفياً في جامعة عجمان، سيتم شغلها عبر مقابلات فورية خلال «يوم مفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية» يعقد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 فبراير الجاري، في مركز شباب عجمان.
وتستهدف هذه المبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات الجامعية، حيث تتيح للمتقدمين فرصة إجراء مقابلات مباشرة وفورية مع مسؤولي التوظيف لشغل شواغر في تخصصات حيوية ومتنوعة تشمل: تقنية المعلومات، الهندسة، إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الصيدلة، علم الاجتماع، التربية البدنية، والتصميم الجرافيكي.
ويأتي تنظيم هذا الحدث ترجمة للجهود المستمرة للدائرة في دعم ملف التوطين، وتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية في القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة في سوق العمل.
وفي هذا الصدد، دعت الدائرة المواطنين الباحثين عن عمل إلى المسارعة بالتسجيل والمشاركة الفاعلة للاستفادة من هذه الفرص الوظيفية المطروحة.

المقابلات الوظيفية
مقابلات التوظيف
فرص التوظيف
التوظيف
وظيفة للمواطنين
دائرة الموارد البشرية
الشواغر الوظيفية
جامعة عجمان
عجمان
