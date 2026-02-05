الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«زايد الإنسانية» تحتفي بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والكويت

خلال الفعالية الثقافية (من المصدر)
6 فبراير 2026 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤخراً، فعالية ثقافية خاصة احتفاءً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والكويت، وذلك تأكيداً لعمق الروابط التاريخية والإنسانية، التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين على مدى عقود.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الإنسانية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والشعراء من دولة الإمارات ودولة الكويت، من بينهم الدكتور حمود جلوي، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الكويت وعضو لجنة تحكيم برنامج «المنكوس»، والدكتور أحمد المنصوري، عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام والصناعة الإبداعية بجامعة الإمارات، والشاعر والإعلامي فيصل العدواني، عضو ديوانية شعراء النبط الكويتية، إضافة إلى الشاعر والكاتب الإماراتي حمد البلوشي.

