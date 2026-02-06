السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
نورة الكعبي تلتقي مدير مؤسسة التمويل الدولية
6 فبراير 2026 09:45

التقت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 التي تُعقد في دبي. واستعرض الاجتماع آفاق تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية دعماً لأولويات التنمية المستدامة، والتركيز على أدوات التمويل المبتكر، وحشد رؤوس الأموال، وتطوير منصات استثمارية قابلة للتوسع في المناطق الغنية بفرص النمو الواعدة، ومن ضمنها أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وشدّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب بوصفه إطاراً استراتيجياً يدعم تحقيق النمو الشامل، ويُسهم في تحسين نتائج التنمية في الأسواق الناشئة. كما تناولت المحادثات الدور المتنامي للاقتصاد الإبداعي، الذي يشمل قطاعات الفنون والثقافة والموسيقى، باعتباره ركيزةً أساسية للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكدت معالي الكعبي وديوب على أهمية دمج الصناعات الإبداعية ضمن استراتيجيات التنمية، وأشارا إلى قدرتها على فتح آفاق وفرص جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال. كما سلّط الاجتماع الضوء على أهمية تبنّي نهج تنموي متكامل وشامل يقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص ويعزّز الشراكة بينهما، ويضمن مشاركة فاعلة لقطاع واسع من الشركاء والجهات المعنية. وأشار الجانبان كذلك إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات المالية التنموية، والمؤسسات متعددة الأطراف، في حشد رؤوس الأموال وتوظيفها، وفي توحيد جهود الشركاء لدعم المعرفة، عبر توفير الخبرات الفنية، وبناء القدرات، وتعزيز السياسات، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وازدهار طويل الأمد.

المصدر: وام
