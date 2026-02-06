السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيسة مقدونيا الشمالية تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيسة مقدونيا الشمالية تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
6 فبراير 2026 11:58

زارت فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، والوفد المرافق. وتجوّلت فخامتها والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث اطلعوا على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم. وقدمت مهرة الظاهري، اختصاصي الجولات الثقافية في المركز، لفخامتها والوفد المرافق شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلّت بوضوح في مختلف زواياه، وعن أروع ما أبدعته الحضارة الإسلامية عبر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت، على اختلافها وتنوعها، في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد. وزارت فخامتها والوفد المرافق ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أرسى دعائم ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم. وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيفة الجامع تذكاراً يعكس جماليات الجامع، وبوصلة استوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير/ دفق السلام»، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة «فضاءات من نور».

أخبار ذات صلة
رئيس «العليا للأخوة الإنسانية» يلتقي رئيسة مقدونيا الشمالية
رئيس الدومينيكان يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
المصدر: وام
مقدونيا الشمالية
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©