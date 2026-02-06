السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة: بحثت مع المستشار الألماني مختلف جوانب العلاقات بين بلدينا

6 فبراير 2026 17:22

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت اليوم في أبوظبي معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين بلدينا، والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا في إطار ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار لشعبيهما وشعوب العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
