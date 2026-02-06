طقس صحو مع احتمال سقوط أمطار مساء غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح غائماً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار مساءً، وارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند 05:06، والجزرالأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 22:32.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 01:04، والجزر الأول عند الساعة 07:30 والجزر الثاني عند الساعة 18:48.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 80 30

دبي 27 18 85 35

الشارقة 28 16 80 35

عجمان 28 17 80 40

أم القيوين 28 15 85 30

رأس الخيمة 29 14 85 40

الفجيرة 27 20 80 35

العـين 29 16 85 30

ليوا 28 15 90 30

الرويس 26 17 85 30

السلع 25 15 85 35

دلـمـا 25 18 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 85 55

أبو موسى 26 20 85 55.