السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو مع احتمال سقوط أمطار مساء غدا

أبوظبي
6 فبراير 2026 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح غائماً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار مساءً، وارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند 05:06، والجزرالأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 22:32.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 01:04، والجزر الأول عند الساعة 07:30 والجزر الثاني عند الساعة 18:48.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      28 18 80 30

دبي                           27 18 85 35

الشارقة                       28 16 80 35

عجمان                        28 17 80 40

أم القيوين                      28 15 85 30

أخبار ذات صلة
«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
"الوطني للأرصاد": فرص سقوط أمطار وتقلبات بحرية حتى الأربعاء

رأس الخيمة                   29 14 85 40

الفجيرة                         27 20 80 35

العـين                           29 16 85 30

ليوا                              28 15 90 30

الرويس                         26 17 85 30

السلع                            25 15 85 35

دلـمـا                            25 18 90 40

طنب الكبرى / الصغرى    26 20 85 55

أبو موسى                      26 20 85 55.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©