علوم الدار

الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد

شعار وزارة الخارجية
6 فبراير 2026 17:58

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وقدّمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق جرّاء هذا الهجوم الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
الإمارات
تفجير
مسجد
إسلام أباد
باكستان
هجوم إرهابي
