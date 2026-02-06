السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية غواتيمالا

حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية غواتيمالا
6 فبراير 2026 18:53

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، معالي كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، الذي يزور الدولة حالياً، وذلك بحضور خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

ورحب سموه بمعالي الوزير والوفد المرافق، وبحث معه سبل تدعيم علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة.
وأشاد سموه بروابط الصداقة المتنامية، والشراكة المتطورة التي تجمع إمارة رأس الخيمة وجمهورية غواتيمالا، مؤكداً أهميتها، ودورها المحوري في تعزيز فرص التنمية والنمو في العديد من القطاعات الحيوية لدى كلا الجانبين.

أخبار ذات صلة
وزير خارجية غواتيمالا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
حاكم رأس الخيمة يكرم البروفيسور عمر ياغي

من جانبه، أعرب معالي كارلوس راميرو مارتينيز، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مشيداً بالدور الريادي والمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
غواتيمالا
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©