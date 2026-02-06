رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ومعالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأولويات التنموية للبلدين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالمستشار الألماني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات راسخة وشراكات فاعلة خاصة في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها، وأشار إلى أن الدولة حريصة على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والمستشار الألماني ضرورة العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار في المنطقة والعالم عبر تسوية النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية لمصلحة السلام الإقليمي والدولي.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة والمستشار الألماني، إعلان عدد من مذكرات التفاهم وتبادلها، والتي تستهدف توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وشملت التالي:

ــ مذكرة تفاهم بين شركة" أدنوك" و"RWE" الألمانية للتعاون في مجالات الغاز والغاز الطبيعي المسال، بجانب مذكرة بين "مصدر" و"RWE" للتعاون في مجال نظم بطاريات تخزين الطاقة، تبادلهما معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" مع الدكتور ماركوس كريبر الرئيس التنفيذي لشركة "RWE".

ــ مذكرة تفاهم بين شركتي "فرتيغلوب" و"تعزيز" الإماراتيتين و"كوفيسسترو" الألمانية للتعاون في مجال الصناعات الكيماوية، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع الدكتور ماركوس شتايلمان الرئيس التنفيذي لشركة كوفيسترو.

ــ مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين الإماراتية والدوري الألماني، تبادلها عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية مع بير ناوبيرت الرئيس التنفيذي لبوندسليغا إنترناشيونال "الدوري الألماني".

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً للمستشار الألماني والوفد المرافق.

كانت قد جرت للمستشار الألماني، لدى وصوله قصر الشاطئ، مراسم استقبال رسمية يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة، وتبادل التحية مع كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما التقى سموه الوفد الاقتصادي المرافق للمستشار، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم إلى الدولة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.