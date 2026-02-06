بحضور قرينة حاكم عجمان.. تخريج 450 طالبة من دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية 2026 بجامعة عجمان

عجمان (وام)

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، رئيسة مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، حفل التخريج الخامس والثلاثين لطالبات جامعة عجمان، والذي خُصص لتخريج الفوج الأول «دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية 2026»، وضم أكثر من 450 خريجة من حاملات شهادات البكالوريوس والدراسات العليا.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أعربت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان عن سعادتها واعتزازها بتخريج هذا العدد من الطالبات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالتعليم، وحرصها المستمر على تمكين المرأة وتعزيز إسهامها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

وهنّأت الخريجات على ما بذلنه من جهد واجتهاد طوال سنوات دراستهن، مشيدة بعزيمتهن وإصرارهن على تحقيق طموحاتهن، ومؤكدة أنهن يشكّلن نموذجاً مشرفاً ومصدر إلهام للفتيات الطموحات الساعيات إلى التميّز والنجاح في مختلف الميادين.

وقدّمت الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم، وجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة جامعة عجمان على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصه على رعاية العقول المبدعة وتحفيزها لمواصلة دروب العلم والمعرفة.

وأشادت الشيخة فاطمة بنت زايد بالدور المحوري، الذي تؤديه المرأة في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، مؤكدة أن خريجات اليوم يجسّدن قيم الطموح والمثابرة، ويسهمن بفاعلية في دعم مسيرة التقدم والازدهار، ويشكّلن ركيزة أساسية في إعداد أجيال قادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن.

وقدّمت التهنئة للخريجات، داعية إياهن إلى مواصلة مسيرة التعلّم والعطاء، وتسخير ما اكتسبنه من علم ومعرفة في خدمة مجتمعاتهن، والمساهمة بفاعلية في نهضة الوطن وازدهاره. وفي ختام الحفل، كرّمت الشيخة فاطمة بنت زايد آل نهيان الخريجات تقديراً لتفوقهن وإنجازاتهن العلمية، كما تسلّمت درع جامعة عجمان من الدكتورة نهلة القاسمي، تقديراً لجهودها المخلصة في خدمة التعليم، ودعم مسيرة المعرفة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وألقت الدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة في جامعة عجمان، كلمة الجامعة، أعربت فيها عن خالص الشكر والامتنان إلى الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان على دعمها المستمر للجامعة، ورعايتها الدائمة للعلم والمعرفة والشباب، وحرصها على ترسيخ روح الإيجابية والطموح لدى الطلبة، كما ثمّنت جهود الهيئتين التدريسية والإدارية في مرافقة الطلبة ودعمهم وتحفيزهم طوال مسيرتهم التعليمية.

وألقت الخريجة غيد عبيد سالم سعيد النعيمي كلمة الخريجات، عبّرت فيها عن شكرها وتقديرها إلى الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، لتشريفها الحفل ورعايتها الكريمة لحفل التخريج الخامس والثلاثين للفوج الأول «دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية 2026».

وأشادت بالدعم الذي قدّمه أعضاء الهيئة التدريسية خلال سنوات الدراسة، وبالبيئة الأكاديمية المحفّزة التي وفّرتها جامعة عجمان، وأسهمت في تنمية مهارات الخريجات وتأهيلهن للانطلاق بثقة نحو المستقبل المهني.