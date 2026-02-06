«شرطة دبي» تحذّر من القيادة عكس حركة السير

دبي (الاتحاد)

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، مما يؤدي إلى احتمالية زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور، وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن قيادة المركبة أو الدراجة بشكل مُعاكس، أو السكوتر عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتُعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. جاء ذلك عقب إصابة سائق سكوتر بإصابات بليغة في حادث اصطدام بين سكوتر ومركبة على شارع داخلي في منطقة نايف، بسبب قيادته السكوتر عكس اتجاه السير، مما أدى إلى اصطدامه المباشر بالمركبة، وتعرضه لإصابات بليغة تم نقله على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات الخطرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، سواء من حيث الأرواح أو الممتلكات.

كما أكد أن شرطة دبي مستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.