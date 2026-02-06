السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تحذّر من القيادة عكس حركة السير

المركبة عقب اصطدامها بالسكوتر على شارع داخلي في منطقة نايف (من المصدر)
7 فبراير 2026 01:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع الغابون تعزز حضور الإمارات في غرب إفريقيا

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، مما يؤدي إلى احتمالية زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور، وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن قيادة المركبة أو الدراجة بشكل مُعاكس، أو السكوتر عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتُعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. جاء ذلك عقب إصابة سائق سكوتر بإصابات بليغة في حادث اصطدام بين سكوتر ومركبة على شارع داخلي في منطقة نايف، بسبب قيادته السكوتر عكس اتجاه السير، مما أدى إلى اصطدامه المباشر بالمركبة، وتعرضه لإصابات بليغة تم نقله على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. 
وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع.
وأكد العميد جمعة بن سويدان، أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير، مشدداً على أن مثل هذه السلوكيات الخطرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، سواء من حيث الأرواح أو الممتلكات.
كما أكد أن شرطة دبي مستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.

حركة السير
شرطة دبي
دبي
الإمارات
جمعة بن سويدان
حركة المرور
الحركة المرورية
السلامة المرورية
الحوادث المرورية
التوعية المرورية
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©