السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» توعي بالوقاية من المخدرات والتصدي للجرائم الإلكترونية

جانب من مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المعرض (من المصدر)
7 فبراير 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2026، الذي نظمته وزارة الدفاع في ميدان الريف للرماية بمدينة زايد العسكرية، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة التوعية الأمنية، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية المجتمع من المخاطر المستجدة.
وقدمت شرطة أبوظبي خلال مشاركتها منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية المدعومة بالتقنيات الحديثة، ركّزت على نشر ثقافة الوقاية من المخدرات والتصدي للجرائم الإلكترونية بأساليب تفاعلية مبتكرة، شملت جلسات شبابية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وألعاباً توعوية ذكية، إضافة إلى التعريف بخدمات المنصات الرقمية والتقنيات المتقدمة للوقاية، وإبراز دورها في إيصال الرسائل الوقائية بصورة تفاعلية مؤثرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وشهد جناح شرطة أبوظبي تفاعلاً واسعاً من الزوّار، حيث تم استعراض مبادرات التوعية الرقمية ضمن حملة «خلك حذر» للتعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة وطرق الوقاية منها، إلى جانب تقديم تجربة محاكاة افتراضية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي VR، تحاكي بيئات واقعية مرتبطة بالمخاطر، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأسلوب تفاعلي متقدم.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
الجرائم الإلكترونية
معرض الشرطة العسكرية
وزارة الدفاع
