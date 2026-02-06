«قضاء أبوظبي» و«محاكم دبي المالي العالمي» يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، القاضي وين ستيوارت مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير آليات العمل القضائي، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في إرساء منظومة قضائية رائدة ومتكاملة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على ترسيخ التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية، وتطوير منظومة العدالة بما يواكب أفضل الممارسات، ويرسّخ مبادئ سيادة القانون، ويدعم تنافسية قطاع الأعمال والاستثمار.

وأكد رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن هذا اللقاء يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار القضائي، وتبادل المعرفة، وتطوير الأطر القانونية لمواكبة النمو المتسارع، ما يدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً رائداً في مجال العدالة.