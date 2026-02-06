السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

افتتاح مركز «فاحص» للفحص الطبي في الشارقة

محمد بن سعود القاسمي والحضور خلال افتتاح المركز (وام)
7 فبراير 2026 01:04

الشارقة (وام)

افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أمس، مركز «فاحص» للفحص الطبي، أول مركز من نوعه في الإمارة، وأحدث المشاريع المملوكة للشركة، في خطوة تعكس التزامها بالارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية حكومية متكاملة بمعايير عالية من الكفاءة والسرعة وجودة الخدمات.
حضر الافتتاح، الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وأمل أحمد القطري، مدير هيئة الشارقة الصحية، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين. وقال عمر الملا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول: يمثل إطلاق مركز فاحص خطوة محورية في تطوير خدمات الفحص الطبي في الشارقة، حيث نحرص على تقديم تجربة متكاملة ترتكز على السرعة والدقة والشفافية وبما يسهم في تحسين جودة الحياة.

الإمارات
الشارقة
محمد بن سعود القاسمي
الفحص الطبي
شركة الشارقة لإدارة الأصول
الرعاية الصحية
الخدمات الصحية
