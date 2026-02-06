الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق أعمال «مؤتمر سكِينة المتكامل للصحة النفسية 2026» في أبوظبي

جانب من فعاليات المؤتمر (وام)
7 فبراير 2026 01:03

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس، في العاصمة أبوظبي أعمال «مؤتمر سكِينة المتكامل للصحة النفسية 2026»، الذي تنظمه شركة «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، ويستمر ليومين في فندق كونراد أبراج الاتحاد.
ويُعد المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار «من الرؤية إلى الأثر: قيادة مستقبل الصحة النفسية»، محطة نوعية من حيث الرؤية والنطاق، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الرعاية المتكاملة والمستدامة والمرتكزة على الإنسان في مجال الصحة النفسية.
ويركّز المؤتمر على مناقشة وتحويل البحوث العلمية وأفضل الممارسات الإكلينيكية والخبرات الحياتية إلى نتائج عملية ملموسة قابلة للتطبيق.
وقالت الشيخة حمدة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة «سَّكِينة» للمبادرات الاستراتيجية، خلال الكلمة الافتتاحية: «إن الأسرة هي مصدر القيم والهوية والولاء والانتماء»، مشددة على أن الأمومة ليست دوراً ثانوياً بل أساس تماسك الأسرة وقوة المجتمع، وأن قوة الدول لا تُبنى بالحجر وحده بل بالإنسان والتمسك بقيم الأسرة والأخلاق، وأن الاستثمار في رفاه الإنسان جوهر الاستقرار والازدهار.
وشددت على أن الوقاية والتدخل المبكر في الصحة النفسية لا يقلان أهمية عن العلاج، محذرة من أن تدهور صحة الأم النفسية ينعكس على الأسرة والأجيال القادمة.
ولفتت الدكتورة ناهدة أحمد، رئيسة المؤتمر والمدير الطبي لسَّكِينة، إلى أن المؤتمر صُمم ليكون منصة تتجاوز الحوار وتبادل المعرفة، مع التركيز على تحويل الأدلة العلمية إلى تطبيقات عملية تدعم أنظمة الصحة النفسية بشكل متكامل، قائمة على البراهين العلمية، ومتسمّة بالتعاطف، وتركّز على تحقيق نتائج ملموسة للأفراد والمجتمع.

