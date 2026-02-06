شبكة «كليفلاند كلينك» تستعرض خبراتها في «معرض الصحة العالمي» بدبي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الشبكة العالمية كليفلاند كلينك بوفد من خبرائها في «معرض الصحة العالمي» بدبي «WHX 2026»، الذي يُعد أكبر تجمع للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، ويُقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، حيث يسلّط المشاركون الضوء على أحدث استراتيجيات التميّز في الرعاية الصحية، بجانب رؤى متقدمة حول العلاجات المبتكرة والأبحاث الطبية.

وتشارك كليفلاند كلينك بوفد يضم قيادات سريرية وتشغيلية في فعاليات «WHX Dubai» و«WHX Labs Dubai»، حيث يقدمون عروضاً وجلسات تعليمية تتناول مجالات العلاجات المتقدمة، والابتكار في الجراحة، وقيادة المختبرات، وترشيد استخدام مضادات الميكروبات، ودور المرأة في مواقع القيادة، إضافة إلى معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية.

وتجسّد المشاركة النهج التعاوني لمنظومة كليفلاند كلينك العالمية، التي تتكامل مرافقها في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات للعمل معاً من أجل الارتقاء بخدمات المرضى، وتعزيز التعليم الطبي، ودعم البحث العلمي.

وتضم البصمة الدولية لكليفلاند كلينك حالياً 23 مستشفى، وأكثر من 280 منشأة للمرضى الخارجيين، إضافة إلى شبكة متنامية من ممثلي المرضى العالميين الذين يتواصلون مع المرضى في 17 دولة، إلى جانب علاقات استراتيجية مع مستشفيات في تشيلي وكرواتيا والمكسيك وفيتنام وأوزبكستان.

وأكّد الدكتور توماسو فالكوني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الأسواق الدولية والناشئة في كليفلاند كلينك، أن الشبكة العالمية تواصل توسّعها وتطورها من خلال تقديم نماذج جديدة للرعاية الصحية.