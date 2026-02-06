الإمارات تستضيف 3 فعاليات صحية بدبي الأسبوع الجاري

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تستضيف دولة الإمارات، الأسبوع الجاري 3 فعاليات صحية عالمية في دبي، تعزّز مكانة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للريادة في قطاع الرعاية الصحية والاستثمار والابتكار.

وتضم هذه الفعاليات، قمة قادة معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، ومعرض الصحة العالمي (المعروف سابقاً باسم معرض الصحة العربي)، ومعرض (دبليو إتش إكس لابز) في دبي (المعروف سابقاً باسم ميدلاب الشرق الأوسط).

وتُقام قمة قادة معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، ومعرض الصحة العالمي، في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، كما سيُقام معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنطلق فعاليات قمة قادة معرض الصحة العالمي، بعرض خاص غداً الأحد 8 فبراير، وتُسلّط الضوء على كيفية فرض أنظمة الرعاية الصحية الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، مقاربات جديدة للسياسات، والحوكمة، والقيادة.

ويشارك في معرض الصحة العالمي 2026، أكثر من 4,300 عارض من أكثر من 180 دولة، إلى جانب مئات الخبراء والمتحدثين الدوليين، ويوفِّر المعرض منصة عالمية للحوار حول الابتكار في تقديم الرعاية الصحية.

وتشارك فيه الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، لاستعراض رؤية وطنية متكاملة، تركّز على بناء حياة أكثر صحة، وتعزيز جودة الرفاه الصحي بشكل مستدام في الدولة.

وتنطلق قمة قادة (دبليو إتش إكس) في دبي، تماشياً مع رؤية الإمارات 2031، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط العالمية على أنظمة الرعاية الصحية. فشيخوخة السكان، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، ونقص الكوادر الطبية والذي تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يصل إلى حوالي 11 مليون عامل صحي بحلول عام 2030، إضافة إلى ارتفاع التكاليف، تُشكل كلها عوامل ضغط متزايد على البنية التحتية.



قمة قادة «دبليو إتش إكس»

تُعقد قمة قادة «دبليو إتش إكس» في دبي كمنتدى رفيع المستوى، يستهدف كبار صناع القرار في قطاع الصحة العالمية، ويجمع هذا الحدث نحو 200 من أبرز كبار القادة، بمن فيهم وزراء الصحة، وخبراء الاستراتيجيات الحكومية، والرؤساء التنفيذيون، والمستثمرون العالميون، والشخصيات المؤثرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. وتناقش القمة، مواءمة السياسات، والجاهزية المؤسسية، ومرونة النظام على المدى الطويل، ونماذج الاستثمار والحوكمة اللازمة لدعم أنظمة الرعاية الصحية من الجيل القادم.

وتستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في المعرض 28 مشروعاً مبتكراً موزعة على ستة محاور استراتيجية.



حلول صحية

تكتسب هذه الحزمة من المشاريع أهميتها من طابعها التحولي، إذ يمثل 22 مشروعاً منها، بنسبة تتجاوز 78%، مبادرات تنفرد بها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس موقعها المتقدم في تبني حلول صحية غير تقليدية، وانتقال الابتكار من كونه مفهوماً تقنياً إلى نموذج تشغيلي قابل للتطبيق والتوسع.

وتنفذ المؤسسة هذه المشاريع بالشراكة مع 16 جهة استراتيجية من منظومة الابتكار الصحي، في نموذج تكاملي يعزّز الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات البحث والتطوير والشركات المتخصّصة في التقنيات الطبية، بما يدعم الجاهزية الوطنية لمواجهة تحديات الصحة المستقبلية.

وعلى هامش مشاركتها في معرض الصحة العالمي، تطلق المؤسسة النسخة الرابعة من مؤتمر التميز في الرعاية الصحية، بمشاركة نخبة من الجهات العالمية المتخصصة.