السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «التعليم العالي والبحث العلمي» و«مايكروسوفت»

الجانبان عقب التوقيع بحضور عبدالرحمن العور (وام)
7 فبراير 2026 01:04

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت، لتسخير قدرات منصة «مايكروسوفت آزور» والذكاء الاصطناعي السحابي، لدفع عجلة الأبحاث المعنيّة بتطوير النماذج الأولية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف تعزيز منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن الوزارة تلتزم بتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والبحوث المتقدمة.
وقال عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يقدم فرصة نوعية ثمينة للقطاع الحكومي، ولا سيما في مجال التعليم، لما يوفّره من تجارب تعليمية ديناميكية ومخصّصة، ونظراً لقدرته على تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأوضح أنه في دولة الإمارات، فإن تبني هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لن يسهم فقط في تمكين الطلبة والهيئات التدريسية من التكيف والازدهار في عالم متسارع التغير فحسب، بل سيعزز كذلك مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار. ويركّز هذا التعاون على تطوير أربعة نماذج أولية لوكلاء الذكاء الاصطناعي.
ويعكس تعاون الوزارة مع شركة «مايكروسوفت» التزامها بإبرام علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعود بالفائدة على تعزيز الابتكار والأفكار البنّاءة، بهدف بناء منظومة مترابطة تمكن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للإسهام في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي.

