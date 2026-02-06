السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

2000 طالب ومعلم في «تواصل مع الطبيعة»

مشاركون خلال المبادرة (من المصدر)
7 فبراير 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة «تواصل مع الطبيعة» عن تحقيق إنجاز مهم في إطار تنفيذ مبادرة الرحلات الميدانية للمدارس، التي تضع الطلبة في صميم جهود الحفاظ على البيئة.
ومنذ إطلاقها في عام 2025، نفّذت المبادرة 49 رحلة ميدانية، ونجحت في إشراك أكثر من 2,000 طالب ومعلّم من مدارس حكومية وخاصة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة عبر تجارب تعليمية تفاعلية تتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات.
وتمثّل مبادرة الرحلات الميدانية للمدارس ضمن مبادرة «تواصل مع الطبيعة» التزاماً يمتد لخمس سنوات، يهدف إلى تحقيق أثر مستدام وطويل الأمد فيما يتعلق بالتوعية البيئية.
تم تطوير مبادرة «تواصل مع الطبيعة» بالتعاون بين هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة، ليتيح للشباب وأفراد المجتمع فرصة التفاعل المباشر مع الطبيعة والمساهمة في جهود حقيقية للحفاظ عليها، مع الاستناد إلى إرث قوي من الأثر الإيجابي.
وتتضمن الأنشطة استبيانات عن الحياة البرية، ومراقبة أشجار القرم، واستبيان عن النفايات، ورصد حبيبات البلاستيك الدقيقة على الشواطئ، وأنشطة التجديف من أجل الحفاظ على البيئة، مما يمنح الطلبة فرصة التعلم عن الطبيعة عن قرب والمشاركة الفاعلة في حمايتها.
وتدعم «مدن» مبادرة «تواصل مع الطبيعة في إطار التزامها تجاه قضايا المجتمع وتعزيزاً لدورها في رفع مستوى الوعي حول الشؤون البيئية ذات الصلة، بما فيها البرامج التعليمية الميدانية التي ترمي في المدى البعيد على رفع مستوى الوعي لدى صغار السن.
وقالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية والتواصل وإدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئي لدى هيئة البيئة – أبوظبي: «تتيح رحلات المدارس ضمن برنامج تواصل مع الطبيعة للطلبة والمعلمين فرص التعلم المباشر من الطبيعة والمشاركة في تجارب علم المواطنة، حيث يكتشفون النظم البيئية المحلية، ويجمعون البيانات الداعمة للأبحاث العلمية، والمساهمة بخطوات عملية لحماية البيئة. كما تسهم هذه التجارب في ترسيخ الوعي البيئي منذ الصغر، وصقل مهارات الجيل القادم من العلماء الشباب في دولة الإمارات».     

أبوظبي
الإمارات
تواصل مع الطبيعة
الحفاظ على البيئة
المحافظة على البيئة
حماية البيئة
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
