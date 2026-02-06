السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق الموسم الثاني من «حصاد مزارعنا» في أم القيوين

جانب من الفعاليات (وام)
7 فبراير 2026 01:04

أم القيوين (وام)

انطلق مساء أمس الأول على واجهة الخور المائية في أم القيوين، الموسم الثاني من مهرجان «حصاد مزارعنا»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وتنظيم مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبالتعاون مع دائرة السياحة والآثار، وعدد من الجهات المحلية والاتحادية، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في منظومة الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. ويرسّخ المهرجان مكانته منصة اقتصادية وتنموية تسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتمكين المزارعين وأصحاب المنتجات النباتية والحيوانية، ورفع كفاءة تسويق منتجاتهم داخل الإمارة، وتشجيع المجتمع على تبنّي المنتجات المحلية.
يشارك في المهرجان، الذي يستمر حتى 8 فبراير الجاري، نخبة من أصحاب المزارع والمنتجين المحليين، حيث يشارك 40 مشروعاً زراعياً شملت مزارع محلية، إلى جانب مشاركة شركات متخصّصة في تنسيق وتجميل الحدائق والمعدات الزراعية، ومصانع إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، إضافة إلى مزارع بيع المواشي والطيور والدواجن، بما يعكس تنوع الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي ودوره في خلق قيمة مضافة مستدامة.
كما تشارك مهرة النقبي، أصغر نحالة وأصغر تاجرة عسل إماراتية، في المهرجان، بجانب مشاركة تعاونية أم القيوين، في إطار دعم المبادرات الوطنية وتمكين المواهب الناشئة في القطاع الزراعي. وشملت فعاليات المهرجان أنشطة مجتمعية وبرامج توعوية وورشاً تثقيفية، بجانب قسم ترفيهي مخصص للأطفال نظمه مستشفى أم القيوين.  

