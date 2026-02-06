السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية أبوظبي تنظم ورشة حول إجراءات التحكم في الضوضاء بالمواقع الإنشائية

الورشة تستهدف العاملين وأصحاب المشاريع في قطاع البناء (من المصدر)
7 فبراير 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل بعنوان: «إجراءات التحكم في الضوضاء في المواقع الإنشائية»، مستهدفةً العاملين، وأصحاب المشاريع في قطاع البناء والإنشاء.
واستهدفت الورشة توعية العاملين، وأصحاب المشاريع الإنشائية بمخاطر الضوضاء، وتأثيراتها السلبية على صحة العاملين، والمجتمع المحيط، إلى جانب تقديم إرشادات عملية للحد من مستويات الضوضاء، وتحسين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير البيئة والصحة والسلامة المعتمدة في إمارة أبوظبي.
وتناولت الورشة مجموعة من متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، والتي شملت: تدريب العاملين على أساليب العمل الآمن، القياس الدوري لمستويات الضوضاء، تنظيم ساعات العمل، وتطوير خطط فعّالة لإدارة الضوضاء، إضافة إلى اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.
كما تضمنت الورشة عدداً من المحاور النقاشية والتوعوية، شملت مخاطر الضوضاء على الصحة العامة، ومصادر الضوضاء في المواقع الإنشائية، والتشريعات والقوانين المنظمة، إلى جانب استعراض التقنيات الحديثة وأساليب إدارة الضوضاء في المشاريع الإنشائية.
وتأتي هذه الورشة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، ورفع مستوى الوعي البيئي في مواقع العمل، بما يسهم في حماية العاملين، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.

