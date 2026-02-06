120 مركبة ذاتية القيادة تجوب شوارع أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ ريادتها في مجال التنقل الذكي، حيث تجوب حالياً أكثر من 120 مركبة ذاتية القيادة شوارع الإمارة من دون وجود سائقي أمان، في إطار التشغيل التجاري الكامل للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبقيادة مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.

ويأتي هذا التطور النوعي ثمرة لسياسات تنظيمية وتشريعية متقدمة اعتمدتها أبوظبي، أسهمت في تمكين الانتقال التدريجي والآمن من التشغيل التجريبي إلى التشغيل التجاري الكامل، بما يعزّز السلامة المرورية، ويُسهم في تقليل الازدحام، وتحسين كفاءة منظومة النقل، ورفع جودة الحياة في الإمارة.

وأوضح مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن تطبيق المركبات ذاتية القيادة التجارية جاء ضمن أطر تنظيمية واضحة وشاملة، راعت متطلبات السلامة والجاهزية التشغيلية، ووفّرت بيئة داعمة لتبني التقنيات المتقدمة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين، وبما يتماشى مع الأطر التشريعية المعتمدة في دولة الإمارات.

وشهدت المراحل الأولى من تشغيل المركبات ذاتية القيادة وجود مشغلي أمان على متن المركبات، قبل الانتقال تدريجياً إلى الإشراف الجزئي، وصولاً إلى التشغيل الذاتي الكامل من دون أي تدخل بشري، بعد اجتياز سلسلة من اختبارات الأداء الدقيقة في بيئات مرورية واقعية داخل أبوظبي.

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات التشغيلية حتى أكتوبر 2025 أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة قطعت مئات الآلاف من الكيلومترات داخل الإمارة، حيث تنفّذ كل مركبة ما يصل إلى 20 رحلة يومياً خلال فترات تشغيل تمتد إلى 12 ساعة، ضمن نطاق تغطية يشمل نحو 50% من المناطق الحضرية الرئيسة في أبوظبي، ما يعكس الجاهزية العالية للبنية التحتية.

ويشرف مركز النقل المتكامل على حركة وتشغيل هذه المركبات من خلال منصة إلكترونية متطورة تتيح المراقبة في الزمن الفعلي، وتتبع الأداء، وتسجيل وتحليل أي حوادث أو ملاحظات تشغيلية بشكل فوري، بما يضمن الالتزام الكامل بشروط التصاريح ومعايير السلامة المعتمدة.

وتُجسد هذه الخطوة محطة محورية في مسيرة أبوظبي نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، تقوم على التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتدعم استقطاب التقنيات المستقبلية وتطبيقها في البر والبحر والجو، لترسخ الإمارة مكانتها كأول مدينة في المنطقة تبدأ التشغيل التجاري الكامل للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، ونموذجاً عالمياً للمدن الذكية.