السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شراكة معرفية بين «تريندز» و«تنمية المجتمع - أبوظبي»

محمد العلي وعارف الحمادي والحضور خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
7 فبراير 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وذلك سعياً لتعزيز الثقافة المجتمعية، وتوحيد الجهود لإنتاج معرفة رصينة وتطبيقية، تلامس واقع المجتمع وتطلعاته، من خلال إطلاق سلسلة من البحوث والدراسات المشتركة.
وقَّع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع الاتفاقية مع دائرة تنمية المجتمع يهدف إلى تحويل الأفكار والرؤى المستنيرة إلى واقع ملموس، مما يعزّز مكانة دولة الإمارات حاضنة للابتكار الاجتماعي والسياسات التنموية المستدامة.
بدوره، أكد الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن الشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات تأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن بناء المجتمعات الواعية والمتماسكة يبدأ بالمعرفة العميقة والفهم الدقيق لاحتياجات المجتمع بمختلف فئاته، مضيفاً أن «تريندز» شريك استراتيجي يتمتع بمصداقية بحثية عالية وقدرة على التحليل الاستشرافي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
القمة العالمية للحكومات
دبي
الإمارات
مركز تريندز
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
محمد العلي
عارف الحمادي
