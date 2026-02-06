السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتفاقية تعاون بحثية وإعلامية مستدامة بين «تريندز» و«فوربس الشرق الأوسط»

محمد العلي وخلود العميان خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
7 فبراير 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع الغابون تعزز حضور الإمارات في غرب إفريقيا

وقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، باعتباره عضواً مساهماً في القمة، اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية استراتيجية مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، بهدف تعزيز التعاون المستدام في المجالات البحثية والمعرفية والإعلامية.
وقّع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية، رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والمفكرين والأكاديميين من ضيوف القمة.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن التعاون والشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، تجسّد التزام «تريندز» بنقل المعرفة الهادفة من دائرة البحث إلى فضاء التأثير العالمي.
بدورها، أكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن التعاون مع مؤسسة بحثية رائدة عالمية مثل مركز تريندز، سينعكس في تقديم بحوث ودراسات اقتصادية واجتماعية معمقة حول مستقبل الحكومات والمجتمعات، مبينة أن هذه الشراكة ستثري محتوى المجلة، وتحقق قيمة مضافة للقراء في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
فوربس الشرق الأوسط
فوربس
مجلة فوربس
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
دبي
محمد العلي
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©