اتفاقية تعاون بحثية وإعلامية مستدامة بين «تريندز» و«فوربس الشرق الأوسط»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، باعتباره عضواً مساهماً في القمة، اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية استراتيجية مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، بهدف تعزيز التعاون المستدام في المجالات البحثية والمعرفية والإعلامية.

وقّع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية، رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والمفكرين والأكاديميين من ضيوف القمة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن التعاون والشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، تجسّد التزام «تريندز» بنقل المعرفة الهادفة من دائرة البحث إلى فضاء التأثير العالمي.

بدورها، أكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن التعاون مع مؤسسة بحثية رائدة عالمية مثل مركز تريندز، سينعكس في تقديم بحوث ودراسات اقتصادية واجتماعية معمقة حول مستقبل الحكومات والمجتمعات، مبينة أن هذه الشراكة ستثري محتوى المجلة، وتحقق قيمة مضافة للقراء في منطقة الشرق الأوسط والعالم.