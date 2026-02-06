السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«عطاء حمدان التطوعي» يُطلق الموسم الرابع من «نهتم بكم»

خلال إطلاق مبادرة «نهتم بكم» (وام)
7 فبراير 2026 01:04

دبي (وام)

نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي، بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، العضو الفخري للفريق، النسخة الرابعة من مبادرة «نهتم بكم» المخصّصة لكبار المواطنين، وذلك بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين وتزامناً مع «عام الأسرة».
وشهدت الفعالية التي حضرها عوض بن محمد بن الشيخ مجرن، رئيس لجنة رحالة الإمارات، وأحمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة الفريق، حزمة من الفقرات التراثية والتفاعلية الهادفة لتعزيز التواصل بين الأجيال، تضمّنت ورشة لصناعة الشموع بمشاركة طالبات كليات التقنية، وجلسة «سوالف الأولين»، وعروضاً لفرقة الحربية الشعبية.
واختتمت المبادرة بتكريم كبار المواطنين تقديراً لعطائهم الوطني، فيما أكد رئيس الفريق أن هذه الفعالية تجسّد رسالة الوفاء والتقدير لهذه الفئة الغالية، مشيراً إلى استمرار الفريق في طرح المبادرات النوعية التي تخدم شرائح المجتمع كافة.

الإمارات
العمل التطوعي
التطوع
عام الأسرة
فريق عطاء حمدان التطوعي
عزة بنت عبدالله النعيمي
عزة النعيمي
كبار المواطنين
