«إسلامية دبي» تبدأ إصدار تصاريح توزيع وجبات إفطار الصائمين

دبي (الاتحاد)

بدأت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إصدار تصاريح توزيع وجبات إفطار الصائمين، وذلك ضمن نهج استباقي، يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وضمان انسيابية تنفيذ المبادرات الرمضانية.

ويأتي ذلك في إطار دورها في تنظيم ودعم العمل الخيري والإنساني في إمارة دبي، وانطلاقاً من توجهها في أن تكون الأقرب إلى المجتمع، وتعزيز التواصل المباشر مع المتبرعين والجهات الخيرية، واستعداداً لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري: «إن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لحرص الدائرة على الاقتراب من المجتمع، وفهم احتياجاته، وتمكين المتبرعين والجمعيات والمؤسسات الخيرية من التخطيط المبكر لمبادراتهم الرمضاني».