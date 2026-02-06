«الاتحاد النسائي» ينظّم ملتقى ومعرضاً لدعم رائدات الأعمال الأفغانيات

أبوظبي (وام)

نظم الاتحاد النسائي العام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - مكتب دول الخليج ومكتب أفغانستان، ملتقى ومعرضاً متخصصاً لدعم رائدات الأعمال الأفغانيات، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات مع نظيراتهن من رائدات الأعمال الإماراتيات، وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام.

وافتتحت فعاليات المعرض نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بحضور كل من: عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعائشة علي المنصوري، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي هيئات الأمم المتحدة، ومجلس سيدات أعمال الإمارات، ومركز سيدات أعمال أبوظبي، ونخبة من رائدات الأعمال الإماراتيات.

من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، أن هذا الملتقى يجسّد النهج الإنساني والحضاري، الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعمٍ وتوجيهٍ من قيادتها الرشيدة، في تعزيز دور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي امتداداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي جعلت من خلق بيئة داعمة للمرأة أولويةً وطنية ورسالة إنسانية، تتجاوز الحدود الجغرافية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز جسور التعاون والتبادل المعرفي بين النساء من مختلف الدول والثقافات، وتوفير منصات داعمة وآمنة تساعدهن على إبراز إبداعاتهن، وتطوير مشروعاتهن، وبناء شراكات نوعية تسهم في تحسين سبل العيش لهن ولأسرهن حول العالم.

ويهدف الملتقى والمعرض إلى دعم المشاريع النسائية وتعزيز تبادل الخبرات بين رائدات الأعمال الأفغانيات ونظيراتهن الإماراتيات في مجالات الحِرف والصناعات التقليدية والتراثية، إلى جانب بناء شراكات مؤسسية مشتركة، وذلك تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة.

من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «إن هذا التبادل، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، يجسّد قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إيماناً بأن خلق بيئة داعمة للمرأة يشكل أساساً لتحقيق الأمن والازدهار، وداعماً رئيسياً لسياسة التعاون الإنمائي والسياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تمنح اهتماماً بالغاً بدعم المرأة».

من ناحيتها، أعربت إحدى رائدات الأعمال، في كلمة ألقتها بالنيابة عن وفد رائدات الأعمال الأفغانيات، عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على الاستضافة الكريمة، وإتاحة الفرصة لدعم مشروعاتهن، مؤكدة تطلعهن إلى تأطير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشارت إلى الخبرات المتراكمة لرائدات الأعمال الأفغانيات على مدى عقود في قطاعات السجاد والملابس التراثية والزعفران، وهي حرف توارثتها العائلات عبر الأجيال، موضحة أن نحو 1.4 مليون امرأة يعملن في صناعة السجاد وحدها في مختلف أنحاء أفغانستان، ويسهمن من خلالها في تحقيق دخل مستدام، وإعالة أسرهن من منازلهن.

وتأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول التي أتاحت فرصاً نوعية لدعم رائدات الأعمال الأفغانيات، وتعزيز تبادل الخبرات معهن، بما يعكس حرص الدولة على دعم ريادة الأعمال النسائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون، وتبادل المعرفة.