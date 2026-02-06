بقيادة «أم الإمارات».. «الاتحاد النسائي» يحصد إشادة عربية لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»

أبوظبي (وام)

بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حظيت جهود الاتحاد النسائي العام في دعم وتمكين المرأة العربية اقتصادياً بإشادة واسعة خلال أعمال الدورة العادية الـ117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ثمّن المجلس الدور الريادي للاتحاد النسائي العام في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً».

شارك الاتحاد النسائي العام ضمن وفد الدولة الذي ترأسه معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومثّلت الاتحاد النسائي العام المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية، حيث استعرضت أمام المجلس المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، باعتباره أول منظومة عربية متكاملة تُعنى بتوحيد الجهود الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الشكر لدولة الإمارات، ممثلة في الاتحاد النسائي العام، تقديراً لجهودها في قيادة وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وتطوير بنيته التشغيلية وإدارته.

وأكّدت المناعي، خلال العرض، أن المرصد يهدف إلى بناء شراكات بين رائدات الأعمال في الوطن العربي، وتعزيز قدرات المرأة بالمهارات والمعارف اللازمة للاستقلال الاقتصادي، وزيادة مساهمتها في الإنتاجية، إلى جانب تمكينها من الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.

وأوضحت أن نطاق عمل المرصد يشمل مجالات المشاركة الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، والتدريب والتطوير، والأسواق والقطاعات المستهدفة، إضافة إلى المجلس الافتراضي والمكتبة الرقمية. واستعرضت الخطة التنفيذية للمبادرة التي انطلقت في عام 2024 مع إقرارها في اجتماع لجنة المرأة العربية، وتبعها اعتماد مقترح دولة الإمارات لإنشاء مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» خلال الدورة الـ33 للقمة العربية، ثم الإعلان عن خطة الانطلاقة في اجتماع رفيع المستوى للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، إلى أن عُقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية لضمان التشغيل التجريبي للمرصد.

ويأتي هذا التقدير العربي تأكيداً لمكانة دولة الإمارات كشريك أساسي في دعم العمل العربي المشترك، وتجسيداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في بناء منظومة عربية متكاملة تفتح آفاقاً أوسع أمام المرأة لتكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد والتنمية، بما يرسّخ مسارات الاستدامة والازدهار للمجتمعات العربية.