علوم الدار

رئيس «العليا للأخوة الإنسانية» يلتقي رئيسة مقدونيا الشمالية

خالد الغيث لدى لقائه رئيسة مقدونيا الشمالية (وام)
7 فبراير 2026 01:04

الفجيرة (وام)

التقى السفير خالد الغيث، رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك تزامناً مع الاحتفالات العالمية باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.
وتم خلال اللقاء، الذي عقد خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه المجلس العالمي للتسامح والسلام مساء أمس الأول على شرف فخامتها في قرية متاحف العقّة التراثية بإمارة الفجيرة، بحث التعاون المشترك لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، والتعايش، والتفاهم المتبادل بين الأمم بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمجتمعات.

