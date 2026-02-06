السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

4 جهات حكومية برأس الخيمة تحصل على «شهادة المعيار الوطني»

7 فبراير 2026 01:04

رأس الخيمة (وام)

حضر العميد جمال أحمد الطير قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، حفل تسليم شهادات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال «NCEMA7000»، وتكريم نخبة من المؤسسات الرائدة في الإمارة التي استطاعت الحصول على شهادة المعيار الوطني من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وكّرم العميد جمال الطير، يرافقه فلاح الحرش مدير مكتب الطوارئ والأزمات برأس الخيمة، وبحضور المديرين العامين ومديري الإدارات وعدد من الضباط، في الحفل الذي أقيم بقاعة مبنى الشهيد طارق،: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وإدارة الدفاع المدني، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الخدمات العامة، وذلك بعد اجتيازها كافة مراحل عملية التقييم والتأكد من استيفاء تطبيق كافة المعايير.

رأس الخيمة
الإمارات
شرطة رأس الخيمة
استمرارية الأعمال
جمال الطير
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
