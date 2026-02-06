الهاجري يبحث تعزيز التعاون بين الإمارات وطاجيكستان ومنغوليا ولاوس

أبوظبي (وام)

استقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، معالي فاروخ شريف زاده، نائب وزير الخارجية لدى جمهورية طاجيكستان، والوفد المُرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، واستعراض مجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها في عدد من القطاعات، منها قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة، كما تناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، رادناسيد شاتاربال، النائب الأول لوزير شؤون مجلس الوزراء في منغوليا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي تمّ في ديوان عام وزارة الخارجية، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنغوليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، لا سيما في ظل الاحتفاء هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واستقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، معالي مايثونغ ثامافونغسا، نائب وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، في ديوان عام الوزارة، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، واستعراض مجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها.

ووقّع معالي سعيد الهاجري ومعالي مايثونغ ثامافونغسا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.