رئيس الدولة يستقبل رئيس بوروندي

رئيس الدولة يستقبل رئيس بوروندي
6 فبراير 2026 23:40

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بالرئيس البوروندي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، وهنأه بمناسبة ذكرى «يوم الوحدة» لبلاده الذي يوافق يوم 5 من شهر فبراير، متمنياً لبوروندي وشعبها التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص تعزيز التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية في البلدين، مؤكدين حرصهما المتبادل على تنويع أطر التعاون والعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الإماراتية - البوروندية، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما استعرض سموه ورئيس بوروندي عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية ترسيخ أسباب السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي والذي يشكل القاعدة الأساسية لدفع مسارات التنمية المستدامة في المجتمعات، وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
بوروندي
ايفاريست اندايشيمي
