شراكة بين «توازن» و«سلوشنز +» في مجال الحلول المتكاملة

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» عن إبرام اتفاقية خدمات تقنية شاملة مع شركة سلوشنز+، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وذلك لتقديم حلول تقنية متكاملة وشاملة تغطي مختلف احتياجات المجلس.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وحميد عبدالله الشمري، رئيس مجلس إدارة سلوشنز+ ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

ووقع الاتفاقية خليفة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية بمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعلي اليافعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سلوشنز+.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى سلوشنز+ بلس توفير حلول متكاملة من الخدمات التقنية المُدارة، والتي تشمل التطبيقات المؤسسية، والبنية التحتية، وتمكين الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإدارة الخدمات التقنية، ودعم المستخدمين، وذلك من خلال منصة تضمن الاعتمادية والمرونة واستمرارية الأعمال.

وقال الهاملي، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار مجلس التوازن لتطوير نموذج مؤسسي ذكي ومرن، يرتكز على توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي في دعم الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة اتخاذ القرار.