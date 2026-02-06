«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل 11 فبراير 2026م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.

ويوجِّه أعضاء المجلس وفق جدول أعمال الجلسة، ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجِّه محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم.



أمن الصناعات الدوائية

فيما يُوجَّه سؤالان إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، الأول من الدكتورة موزة محمد الشحي، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، والثاني من ناعمة عبدالله الشرهان، حول طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية.

كما يُحاط المجلس علماً برسالة صادرة للحكومة بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، التي وافق عليها المجلس إثر مناقشة الموضوع في جلسته الثالثة.