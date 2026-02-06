السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيسة كوسوفو تمنح الهلال الأحمر وسام الاستحقاق الرئاسي

رئيسة كوسوفو تسلِّم حمدان مسلم المزروعي الوسام (وام)
7 فبراير 2026 01:05

أبوظبي (وام)

منحت فخامة الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، وسام الاستحقاق الرئاسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديراً لمبادراتها الإنسانية والتنموية في بلادها.
وتسلّم الوسام نيابةً عن الهيئة، معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أحمد ساري المزروعي، الأمين العام للهيئة، والدكتور جابر حميدي، سفير جمهورية كوسوفو لدى دولة الإمارات، خلال زيارتها إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.
وأشادت الرئيسة عثماني بالمواقف الإنسانية لدولة الإمارات، وبدعم قيادتها الرشيدة لكوسوفو، مؤكدة أن الإمارات وقفت على الدوام إلى جانب الشعب الكوسوفي، دعماً لقضاياه الإنسانية والتنموية. وأعربت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في كوسوفو.
من جانبه، أكّد الدكتور حمدان المزروعي أن مبادرات دولة الإمارات في كوسوفو، تعكس متانة العلاقات الثنائية وعمق الروابط بين الشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن تلك الجهود تجسد النهج الإنساني الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعززه قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً إنسانياً وحضارياً داعماً للاستجابة الإنسانية العالمية من دون تمييز، ويعزز استدامة العطاء، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات حول العالم.

