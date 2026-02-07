الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية
7 فبراير 2026 12:39

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخامة خوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض فرص تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية، التي تدعم أولويات التنمية المستدامة في البلدين وتعزّز مسارات الشراكة بينهما، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
