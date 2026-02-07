محمد بن راشد: موعدنا للاحتفاء بمجموعة مميزة من صناع الأمل في 15 فبراير

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن دبي ستحتفي بمجموعة مميزة من «صنّاع الأمل» في 15 فبراير الجاري.

وقال سموّه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «علّمتني الحياة بأن القادم أجمل.. لأن الأمل قوة.. واليأس كفر.. وسوء ظنٍّ بالله. علّمتني الحياة أن روح التفاؤل مُعدية بين الأشخاص، وفي المؤسسات، وحتى بين الدول، وأن غرس بذور الأمل من أعظم الأعمال، لأن بذورها سوف تُزهر بساتين من الشباب والشابات المؤمنين بالمعجزات، المتفائلين بالإنجازات، والمتفانين في خدمة المجتمعات».

وأضاف سموّه: «أطلقنا مبادرة صنّاع الأمل في دورتها السادسة.. والتي شارك فيها أكثر من 15 ألف شابٍّ وشابّة.. أسهموا بإيجابية وتفاؤل في التعامل مع تحديات تعيشها مجتمعاتهم.. موعدنا للاحتفاء بمجموعة مميزة منهم في 15 فبراير في دبي بإذن الله».