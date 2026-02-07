الإمارات ترحّب بالمحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان

رحّبت دولة الإمارات بإعلان عقد المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الجهود المبذولة لدعم مسارات الحوار وخفض التصعيد.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة لتهيئة الظروف الملائمة للحوار، مثمّنةً استضافة السلطنة لهذه المحادثات، في خطوة تعكس الدور البنّاء الذي تضطلع به في دعم مسارات التفاهم والحوار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت دولة الإمارات التأكيد على إيمانها بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثِّل الأسس المُثلى لمعالجة الأزمات الراهنة، مشددةً على نهجها الثابت القائم على حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأعربت الدولة عن تطلُّعها إلى أن تُسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في دعم السلام الإقليمي والدولي.