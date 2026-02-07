"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً شمالاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:17 والمد الثاني عند 05:33، والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:46.

في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 01:16، والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 19:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 85 35

دبي 28 19 90 40

الشارقة 28 18 85 35

عجمان 26 20 85 40

أم القيوين 27 18 85 45

رأس الخيمة 28 18 80 40

الفجيرة 26 20 85 35

العـين 27 19 80 30

ليوا 30 17 85 35

الرويس 27 19 90 35

السلع 23 17 90 35

دلـمـا 23 20 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 23 22 85 50

أبو موسى 24 22 85 50.