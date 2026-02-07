«دبي الصحية» تستعرض منظومتها الأكاديمية في «الصحة العالمي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» مشاركتها في معرض الصحة العالمي دبي WHX2026، حيث تستعرض تجربتها الرائدة كأول منظومة صحية أكاديمية متكاملة في دبي، وأثر التكامل بين الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء في الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة حياته.

وتُسلّط «دبي الصحية»، خلال مشاركتها، الضوء على التحول النوعي الذي شهدته المنظومة الصحية في دبي، ودور جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلّم والاكتشاف في «دبي الصحية» في إعداد الكفاءات الطبية والبحثية، وتعزيز منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب إسهامات مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، في ترسيخ ثقافة العطاء المجتمعي.

ويُقدّم جناح «دبي الصحية» في المعرض تجربة تفاعلية متكاملة تعكس نموذج المنظومة الصحية الأكاديمية.