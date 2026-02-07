الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» تكشف عن مشاريع الذكاء الاصطناعي والابتكار بالرعاية الصحية

مبنى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (الاتحاد)
8 فبراير 2026 00:56

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بخطة سلام شاملة للسودان أعلنها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
"التربية" تفتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقديم رؤية متكاملة تقوم على الاستثمار في صحة الإنسان على المدى الطويل، وتطوير نماذج الرعاية المرتكزة على احتياجات الأسرة، وتوظيف التقنيات المتقدمة بوصفها أدوات داعمة لتحقيق مستهدفات الدولة في جودة الحياة، والاستدامة الصحية، وذلك من خلال مشاركة نوعية في معرض الصحة العالمي 2026، الذي ينطلق غداً «الاثنين» ويستمر لمدة أربعة أيام، ضمن توجه استراتيجي يعزز مسار تطوير الرعاية الصحية في الدولة.
وتسلط مشاركة المؤسسة الضوء على مفهوم العمر الصحي المديد باعتباره أحد مرتكزات التحول الصحي، من خلال مبادرات تركز على الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وتقييم الحالة الصحية للفرد على المدى الطويل، وتوجيه التدخلات الوقائية قبل تطور المرض، بما يسهم في تعزيز سنوات الحياة الصحية المنتجة وتقليل العبء المرتبط بالأمراض المزمنة.
وفي هذا الإطار، يندرج برنامج «اطمئنان» ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى دعم الاستقرار الصحي طويل الأمد، عبر نماذج رعاية شاملة تراعي الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتعتمد على التقييم الدوري للمخاطر الصحية وربطها بخطط رعاية شخصية لكل فئة عمرية.
وتنسجم مشاركة المؤسسة هذا العام مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة، حيث تبرز الأسرة بوصفها النواة الأساسية في التخطيط الصحي المستدام، ونقطة الانطلاق في تصميم نماذج الرعاية، بما يضمن مرافقة الفرد عبر مختلف مراحل حياته، من الطفولة إلى الشيخوخة الصحية، ضمن منظومة مترابطة تجمع بين الوقاية والرعاية العلاجية والدعم الصحي، وتعزز مفاهيم الرعاية المستمرة المبنية على العلاقة طويلة الأمد بين الأسرة ومقدم الخدمة الصحية.
كما تعكس مشاركة المؤسسة توجهاً متقدماً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في دعم القرار الطبي، وتطوير الخدمات الصحية، من خلال حلول ذكية لتحليل البيانات السريرية، وتوفير الإرشادات الطبية المبنية على الأدلة العلمية.
وتقدم المؤسسة، من خلال مشاركتها هذا العام، مجموعة واسعة من المشاريع غير المسبوقة، والتي تتنوع بين نماذج تشخيص مبكر قائمة على البيانات، وحلول رقمية ترافق رحلة المتعامل داخل المنظومة الصحية.
وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «إن مشاركة المؤسسة في معرض الصحة العالمي تعكس رؤية وطنية متكاملة، تنطلق من الأسرة، وتعزز مفهوم العمر الصحي المديد كهدف تنموي طويل الأمد وتوظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة كأدوات فاعلة في تصميم نماذج رعاية أكثر قدرة على التنبؤ بالمخاطر وتحسين جودة المخرجات الصحية».
وأضاف أن هذه المشاركة تجسد انتقال القطاع الصحي من نموذج التدخل العلاجي إلى نموذج استباقي يقوم على منظومة شاملة، تبدأ بالوقاية المبكرة، وتمتد إلى التخطيط الصحي طويل الأمد، وتترجم في تجربة صحية أكثر كفاءة وسلاسة.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية
معرض الصحة العالمي
دبي
الخدمات الصحية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©