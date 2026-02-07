الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة الشارقة تستضيف مؤتمر البحوث التطبيقية

مقر جامعة الشارقة (وام)
8 فبراير 2026 00:57

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في جامعة الشارقة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للبحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تحت عنوان «مستقبل المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي»، وبمشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين من مؤسسات محلية ودولية، ويستمر ثلاثة أيام.
وتعقد الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء 11 فبراير في كليات الطالبات، ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية يقدمها نخبة من العلماء والخبراء.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز إسهامه في معالجة التحديات المجتمعية والقضايا الأخلاقية والبيئية، مع التأكيد على توظيف المناهج البحثية القائمة على البيانات، والالتزام بالاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

الإمارات
الشارقة
جامعة الشارقة
الذكاء الاصطناعي
