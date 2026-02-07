خبراء يناقشون مستقبل التنقل الذكي

دبي (الاتحاد)

ناقش قادة دوليون في قطاع النقل بدبي، خلال ملتقى كيوليس إم اتش اي السنوي الذي عُقد في جامعة برمنغهام، التوجهات المستقبلية للتنقل الذكي والمستدام، مع التركيز على التحديات التشغيلية والتحولات التقنية ومتطلبات التخطيط طويل الأمد، في إطار رؤية مستقبلية.

وشهد الحدث حضوراً رفيع المستوى عكس قوة التناغم القيادي داخل المجموعة، حيث انضم كل من: يوين دوبوي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، وأليستير غوردون، الرئيس التنفيذي لشركة كيوليس في المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، إلى الفريق التنفيذي للشركة.

وقد شكّل الملتقى منصة الإطلاق الرسمية لـ «الخطة الاستراتيجية»، حيث وفر إطاراً تعاونياً رفيع المستوى لاستعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2025، بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية والتقدم المحرز في مجالات التنقل الذكي.

وصرح فيكاس ساردانا، المدير العام بالإنابة لـ «كيوليس ام اتش اي»، قائلاً: «يتيح لنا هذا التجمع السنوي فرصة للتأمل في مسيرتنا، والاحتفاء بنجاحاتنا، ورسم أهداف طموحة للمستقبل. لقد كان عام 2025 عاماً حافلاً بالتحولات، ونجدد التزامنا بتجاوز التوقعات في مجالات التميز التشغيلي والاستدامة وخدمة العملاء. ومن خلال تبني الابتكار، وترسيخ روح التعاون الوثيق، سنواصل رسم ملامح مستقبل النقل العام، وتقديم تجربة استثنائية للركاب».

وتمحورت أجندة اليوم حول جلسات نقاشية وورش عمل مكثفة، شارك خلالها فريق القيادة في مناقشات معمّقة لتناول التحديات المقبلة، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة. ومن خلال توظيف أحدث التقنيات، أسهمت هذه الجلسات في توحيد الرؤية، والجهود نحو تحقيق رسالة المجموعة في تقديم حلول نقل آمنة ومستدامة وموثوقة لعام 2026 وما بعده.