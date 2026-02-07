محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، جانباً من منافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن النسخة الأولى التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، وتستمر منافساتها حتى 15 فبراير الجاري.

وتجوّل سموه في عدد من مواقع الفعاليات داخل المركز، واطّلع على سير المنافسات، وما تشهده البطولة من تنوع رياضي وثقافي يعكس روح «الرياضة للجميع» ويجسد مكانة أبوظبي وجهة قادرة على دمج الرياضة بالمجتمع وجودة الحياة في تجربة متكاملة.

وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي للحدث، وما يجسده من صورة عالمية رفيعة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الكبرى، مؤكدًا أن الرياضة منصة جامعة تعزز قيم التلاقي بين الشعوب، وترسّخ مفاهيم جودة الحياة ونمط الحياة الصحي، وتفتح آفاق المشاركة أمام مختلف الفئات والأعمار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «سعدنا بما شاهدناه اليوم في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 من تنظيم عالمي وروح رياضية ملهمة تجمع آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات على أرض الإمارات.. مثل هذه الأحداث تؤكد قدرة دولتنا على استضافة أكبر الفعاليات الدولية، وترسّخ رسالتنا بأن الرياضة أسلوب حياة وجسر للتواصل الإنساني، ومنصة لتعزيز التلاحم المجتمعي وجودة الحياة، وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة والإنجاز».

رافق سموه، خلال الجولة، معالي محمد الجنيبي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وعارف العواني العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة للألعاب.

تُعد «ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي 2026» من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية متعددة الألعاب في المنطقة، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 92 جنسية، يتنافسون في برنامج يضم 38 لعبة، من بينها 6 ألعاب تراثية، و13 رياضة لأصحاب الهمم، وذلك للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وتوقعت اللجنة المنظمة للحدث العالمي حضور أكثر من 500 ألف متفرج، فيما تُقام المنافسات عبر نطاق واسع من المرافق في أبوظبي والعين والظفرة، تشمل 18 منشأة داخلية و20 منشأة خارجية عالمية المستوى، بدعم من أكثر من 7200 متطوع ومتطوعة.

تشمل الألعاب الرماية، وألعاب القوى، وكرة السلة، والكريكيت، والدراجات الهوائية، وكرة القدم، والغولف، وهوكي الجليد، والجودو، والجوجيتسو، والسباحة، والتنس، والترايثلون، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة الشاطئية، إلى جانب العديد من الرياضات الأخرى التراثية مثل التبة، وسباقات الهجن، والإبحار الشراعي بالمحامل، والغوص، وسباقات القدرة، والصقارة.

يحظى الحدث بدعم الرابطة الدولية لألعاب الماسترز (IMGA)، وهي جهة دولية غير ربحية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعكس الثقل المؤسسي للبطولة وارتباطها بفلسفة «الرياضة للجميع» وتشجيع أنماط الحياة النشطة.

كانت «ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي 2026» قد دشّنت انطلاقتها أمس بحفل افتتاح جماهيري في استاد مدينة زايد الرياضية، تخللته عروض فنية وموسيقية وسط حضور جماهيري واسع.

وتستمر المنافسات حتى 15 فبراير الجاري، وسط برنامج رياضي متنوع يتضمن ألعاباً أولمبية وشعبية، إلى جانب إدراج الرياضات التراثية بما يعكس خصوصية البيئة الثقافية المحلية وتلاقيها مع الرياضة العالمية، وبما يدعم مستهدفات جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية في النشاط الرياضي.