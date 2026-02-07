الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ375 عريساً

محمد بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ375 عريساً

7 فبراير 2026 22:57
7 فبراير 2026 22:57

شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، العرس الجماعي الذي أقامته مؤسسة خليفة الإنسانية في مجلس الجفير في منطقة العين، بمشاركة 375 عريساً من مختلف إمارات الدولة.

ونقل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تهاني سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إلى العرسان وذويهم، متمنّياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مؤكّداً أن تنظيم هذه المناسبة يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تيسير سُبل الزواج أمام الشباب، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي.

يأتي تنظيم هذا العرس الجماعي، وهو الثالث ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي تقيمها مؤسسة خليفة الإنسانية، بهدف تمكين الشباب بما يتيح لهم بداية حياة أسرية مستقرة، وتزامناً مع عام الأسرة، الذي يسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي تقوم عليها الأسرة الإماراتية ويحتفي بدورها المحوري في بناء المجتمع.

حضر المناسبة عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن حمدان بن زايد
عرس جماعي
