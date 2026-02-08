"الوطني الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلتها الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأحد.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.2 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية.